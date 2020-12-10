حساب المواطن يرد على مستفيد تم تجميد حسابه

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن سبب عدم قدرة بعض المستفيدين من الدخول إلى حساباتهم على البرنامج بالرغم من صحة بيانات الدخول.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب المواطن ردًا على عدد من الاستفسارات حول تجميد الحسابات إنه، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

وكشفت خدمة المستفيدين أنه لا يوجد تاريخ معين لفتح التسجيل في حساب المواطن مجددًا ، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

تفاصيل دعم حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الدفعة 37 من الدعم

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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