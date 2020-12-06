حسم مصير بيتي مارتينيز حول المشاركة ضد الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

حُسم مصير اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز حول المشاركة مع فريق النصر غدًا الاثنين ضد نادي الاتفاق، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يشارك مارتينيز في مباراة النصر ضد الاتفاق وذلك بسبب عدم الجاهزية الكاملة لخوض المباراة وفقًا لـ صحيفة “الميدان الرياضي”.

إصابة في القفص الصدري تحرم النصر من بيتي مارتينيز

وكان مارتينيز تعرض لإصابة قوية في القفص الصدري، أثناء مباراة الهلال يوم 28 نوفمبر الماضي في نهائي كأس الملك وذلك بعد تدخل قوي عليه من الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال.

وكان العالمي خسر من نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك، ليخسر النصر من الهلال مرتين خلال 5 أيام.

يذكر أن مارتينيز كان انضم إلى النصر في صيف عام 2020 قادمًا من صفوف أتالانتا يونايتد الأمريكي.

النصر في المركز الأخير

جدير بالذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الخسارة من نادي أبها يوم الخميس الماضي.

وذكر الإعلامي وليد الفراج، بوقت سابق أنه في حال خسر النصر من الاتفاق، فسيخرج بصورة رسمية من المنافسة على لقب الدوري لموسم 2020/2021.

شارك الخبر