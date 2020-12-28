حسم مصير مشاركة المعيوف أمام الشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن حسم مصير مشاركة الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال ضد نادي الشباب يوم الخميس المقبل بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حارس الهلال غاب عن مباريات أزرق العاصمة منذ الجولة الرابعة وذلك بعد أن أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية، حيث استعان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بالحارسين حبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني.

المعيوف قد يشارك ضد نادي الباطن

ولن يشارك المعيوف ضد الشباب لاستمرار تأهيله بسبب الإصابة وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”، لكنه سيعود للتدريبات الجماعية مع بداية الأسبوع المقبل ثم ستتحدد مشاركته من عدمها ضد نادي الباطن في الجولة الـ12 من دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن نادي الهلال تعادل مع نادي الاتحاد بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة أول أمس السبت، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وشارك الحارس حبيب الوطيان كحارس لـ الهلال ضد الاتحاد، حيث تلقت شباكه هدفًا من اللاعب عبدالرحمن العبود.

الهلال في الصدارة

ويحتل نادي الهلال حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، أما النادي الأهلي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

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