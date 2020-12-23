حسم مصير مشاركة برونو هنريكي قبل كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية، مصير مشاركة اللاعب البرازيلي برونو هنريكي في كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين بين الهلال والاتحاد، المقرر إقامته يوم السبت المقبل بالجولة العاشرة.

ترتيب الهلال والاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة الهلال والاتحاد، يحتل الأزرق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل بطرح سؤال عن نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد يوم السبت المقبل.

وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “جمهور الاتحاد، لا تنتظروا من بعض إعلامكم وهم قلة قليلة، لكل ما هو أزرق أن يُطرح هذا السؤال، فطرحهم له يعني خروجهم من جروب التبعية والمصالح الشخصية، بس برضو نطرح هالسؤال، ليه الهلال ما طلب حكام أجانب لمواجهة الاتحاد؟”.

ويسعى الفريق الأزرق إلى الفوز على الاتحاد، وذلك من أجل الانفراد بصدارة دوري المحترفين.

آخر نتائج لـ الهلال والاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان:

وكان الهلال انتصر على فريق القادسية بثلاثية مقابل هدف أول أمس الاثنين، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين، أما نادي الاتحاد فتعادل مع فريق الرائد بدون أهداف أول أمس ضمن مباريات الجولة التاسعة.

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