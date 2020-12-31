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حفر الباطن تستضيف مرحلتين من رالي داكار العالمي
خلال الفترة من الثالث حتى الخامس عشر من يناير

حفر الباطن تستضيف مرحلتين من رالي داكار العالمي

2020/12/31
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حفر الباطن تستضيف مرحلتين من رالي داكار العالمي
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن
العناوين الفرعية
1 مسار الرالي
2 رالي داكار يُقام للمرة الثانية في المملكة

تستضيف مدينة القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن الأسبوع القادم المرحلتين الخامسة والسادسة من رالي داكار السعودية الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة ما بين 3 إلى 15 يناير 2021م.

مسار الرالي

ويبدأ مسار الرالي من جدة ويمر بـ 10 مدن ومحافظات سعودية.

ورصدت عدسة “المواطن” الاستعدادات والتجهيزات اللازمة في محافظة حفر الباطن التي يقوم بها المنظمون لاستقبال الحدث الرياضي العالمي الأشهر حيث العمل على تجهيز استراحة للمتسابقين، وعدة مواقع أخرى لاستقبال المشاركين وتوديعهم في المرحلتين الخامسة والسادسة.

رالي داكار يُقام للمرة الثانية في المملكة

يذكر أن رالي داكار العالمي يقام للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية ويبلغ عدد المشاركين 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة، وينطلق مساره من محافظة جدة، مرورًا وببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض ثم القيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعُلا وينبع، وصولًا إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى، ويتخلل السباق يوم راحة للسائقين والفرق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل.

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