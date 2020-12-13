حقيقة ارتكاب كوارث تحكيمية ضد الهلال بحرمانه من 3 ركلات جزاء

المواطن - محمد سمعه

أوضح الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد، المحلل التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية، حقيقة ارتكاب أخطاء تحكيمية ضد الهلال في لقاء الوحدة وحرمانه من 3 ركلات جزاء باللقاء الذي انتهى بفوز فرسان مكة بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد :

لا يوجد ركلة جزاء للهلال عند الدقيقه 80" و استمرار اللعب قرار صحيح.#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/YIEGLlik8X — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2020

أحقية الزعيم بالحصول على 3 ركلات جزاء:

وكان لاعبو الأزرق طالبوا باحتساب ركلة جزاء للاعب مد الله العليان بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول بعد عرقلته من حارس الوحدة، لكن الحكم ماجد الشمراني لم يحتسب أي شيء.

وقال الزيد للقناة الرياضية السعودية: إن عدم احتساب الحكم لـ ركلة جزاء للزعيم بالدقيقة الـ37 كان قرارًا صحيحًا.

وأضاف الزيد أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الأزرق حاول التمثيل والحصول على ركلة جزاء بالدقيقة الـ62 لكن عدم احتساب أي شيء واستكمال اللعب كان قرارًا سليمًا.

وأكد الزيد أن عدم حصول الهلال على ركلة جزاء بالدقيقة الـ80 كان قرارًا صحيحًا بسبب وجود أحد لاعبي الأزرق في موقف تسلل.

الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد :

لا يوجد ركلة جزاء للهلال عند الدقيقه 62" و استمرار اللعب قرار صحيح.#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/4JlJvj8FmY — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2020

رد فعل رئيس الهلال بعد الخسارة:

وفي وقت سابق، أظهر فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، رد فعله وذلك بعد الخسارة من فريق الوحدة مساء اليوم الأحد بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرضت القناة الرياضية السعودية ابن نافل وهو يُحيي لاعبي الزعيم، وذلك بعد نهاية المباراة وخسارتهم بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 9 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة بالمركز الأول.

الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد :

قرار صحيح من الحكم بإستمرار اللعب و لا يوجد ركلة جزاء للهلال عند الدقيقة 38".#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/LJJwC4CPbV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2020

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