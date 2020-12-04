حقيقة تأجيل نهائي آسيا 2020 بسبب احتجاج النصر

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بتأجيل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

حقيقة تأجيل نهائي آسيا

وذكرت مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ”الشرق الأوسط”: “نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا والمقرر في 18 ديسمبر الجاري سيُقام في موعده.. ولا نية لتأجيله”.

ونفى حساب “الشرق الأوسط” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأنباء المتداولة بشأن التأجيل، مضيفًا: “لا صحة لطلب محكمة التحكيم الرياضي الدولي تأجيل النهائي بسبب احتجاج النصر لدى كاس”.

النصر يُصعد لدى كاس

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من العالمي، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري الأبطال 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

وقررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت استكمال كافة الإجراءات النظامية في الاحتجاج المرفوع ضد بيرسبوليس، والاستئناف على قرار القرار، والرفع إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” عند الحاجة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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