حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر !

المواطن - محمد سمعه

أوضح سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق، حقيقة ترشيح سامي الجابر نجم الهلال السابق لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

المشرف السابق رشح سامي الجابر لـ النصر

وقال آل مغني مغردًا اليوم الاثنين: “أعتقد أن المشرف السابق عبدالرحمن الحلافي كلم الإدارة وقال: تبون أكلم الجابر لتدريب النصر حتى نهاية الموسم، قابلة للتجديد، أعتقد أن هناك اجتماعًا اليوم بخصوص هذا الموضوع للمناقشة”.

وكانت إدارة العالمي اتخذت قرارًا أمس الأحد بإقالة روي فيتوريا وتعيين المدرب ألين هورفات؛ وذلك بسبب تراجع نتائج أصفر العاصمة منذ بدء الموسم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق للنجم سامي الجابر تدريب نادي الهلال ونادي الشباب في الدوري السعودي إضافة لتدريب نادي الوحدة الإماراتي.

إنجازات سامي الجابر الدولية

ولعب الجابر على المستوى الدولي مع المنتخب السعودي خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2006، وتُوج بلقب كأس أمم آسيا مع الأخضر في عام 1996 في الإمارات، كما شارك مع المنتخب السعودي في 4 نسخ مونديالية أعوام 1994 و 1998 2002 و2006.

يذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 8 نقاط، بعد التعادل مع نادي ضمك أول أمس السبت.

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