حقيقة حرمان الرائد من ركلتي جزاء أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

علق الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد على عدم احتساب ركلتي جزاء لنادي الرائد ضد النصر خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس الملك.

المحلل التحكيمي عبدالرحمن الزيد : لا يوجد ركلة جزاء لفريق #الرائد عند الدقيقة 57 .#النصر_الرائد pic.twitter.com/f5vSaPr6KF — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020

الرائد ليس له أي ركلات جزاء أمام النصر:

وقال الزيد في تصريحات لـ القناة الرياضية السعودية: “لا توجد ركلة جزاء لمصلحة اللاعب عبدالله الفهد في الدقيقة التاسعة، لأنه لم يكن أمام لاعب النصر كيم جين سو، لقد كان خلفه ولو كان أمامه لاحتُسبت ركلة جزاء، ولكن الأمر مجرد التحام وشد متبادل للقميص من اللاعبين”.

وأضاف الزيد: “لا تُوجد ركلة جزاء لنادي الرائد بالدقيقة الـ57؛ لأن اللاعب مايكون هو آخر من لمس الكرة وحولها إلى ركنية، لم يلمس قدم لاعب الرائد ليتم احتسابها ركلة جزاء”.

مدرب الرائد غاضب من الأداء التحكيمي:

وفي وقت سابق، أبدى البلجيكي بيسنك هاسي، المدير الفني للرائد، غضبه من عدم احتساب ركلة جزاء للاعب عبدالله الفهد في مباراة النصر التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحدث هاسي للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “عبدالله الفهد له ركلة جزاء، وسحب من القميص، والتحكيم حرمنا من ركلتي جزاء ضد الهلال والعالمي من قبل، إذا إلى متى يستمر هذا الأمر معنا؟! وإذا لم تُحتسب لقطة عبدالله الفهد ركلة جزاء، إذا ما الذي يُحتسب؟!”.

وأضاف مدرب الرائد: “أنا راضٍ عن أداء الفريق بالملعب، ولكن لست راضيًا عن إنهائنا للهجمات، نصل إلى مرمى الخصم ولكننا لم نُسجل، أعتقد أن هذا الأمر ينقصنا”.

المحلل التحكيمي عبدالرحمن الزيد : لا يوجد ركلة جزاء لـ #الرائد عند الدقيقة 9 .#النصر_الرائد pic.twitter.com/H2T8jx6j8P — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020

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