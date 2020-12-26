حكام سابقون يُنهون الجدل بشأن ركلات جزاء كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حسم كل من الحكام السابقين محمد فودة وعبدالرحمن الزيد والمصري سمير عثمان الجدل حول ركلات الجزاء التي لم تُحتسب بـ كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أُقيم مساء اليوم السبت بين الهلال والاتحاد.

الرد الحاسم حول ركلات الجزاء التي شهدتها المباراة:

وكانت البداية مع الحكم السابق عبدالرحمن الزيد الذي قال: إن إلغاء الحكم محمد الهويش لقراره باحتساب ركلة جزاء لعبدالعزيز البيشي بعد تدخل حارس الهلال حبيب الوطيان كان صحيحًا بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

ولكن اختلف معه كل من محمد فودة وسمير عثمان الحكمين السابقين والمحللين ببرنامج “الدوري مع وليد” حيث ذكرا بأن الهويش أخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء للبيشي بعد وجود الركبة اليمنى من الوطيان في جسد البيشي أثناء الاحتكاك.

واتفق الثلاثي على أنه لا تُوجد ركلة جزاء لـ الهلال بالدقيقة الـ60 وذلك بعد لمس زياد الصحفي مدافع الاتحاد للكرة عقب تصويب سالم الدوسري للكرة.

كذلك اتفق الثلاثي على أنه لا تُوجد ركلة جزاء لـ الهلال بالدقيقة الـ90 بعد لمس أحمد حجازي لاعب الاتحاد للكرة بيده، حيث أكدوا على أنها لمسة غير متعمدة.

فهد الهريفي يُهاجم حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وفي وقت سابق، هاجم فهد الهريفي، نجم النصر السابق، الحكم محمد الهويش حكم لقاء الهلال والاتحاد بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقنية الـVAR؛ وذلك بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لنادي الاتحاد.

وكان الحكم الهويش تراجع عن قراره باحتساب ركلة جزاء للاتحاد في أحداث الشوط الأول من كلاسيكو دوري محمد بن سلمان وذلك بعد ذهابه لشاشة تقنية الفيديو، ليؤكد وجود شبه محاولة تمثيل من عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد للحصول على ركلة جزاء بعد احتكاكه مع الحارس حبيب الوطيان حارس الهلال.

وعلق الهريفي على قرار الهويش بـ مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري محمد بن سلمان مغردًا: “هل عرضها الـVAR على الحكم؟!، هذه ما فيها ركلة جزاء، وجود تهور وإهمال ورفع القدم اليمنى من الحارس على لاعب الاتحاد؟!”.

شارك الخبر