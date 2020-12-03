حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد النصر

ويُدير مباراة أبها ضد النصر اليوم، ماجد الشمراني ويُساعده فهد العمري وعيسى الخيبري، وعبدالله الحربي حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو الـVAR، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويلعب أبها ضد النصر عند الساعة 3:35 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويطمح الفريق الأبهاوي لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى العالمي لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

الهلال ضد الفتح

ومن المقرر أن يُدير محمد النحيت مباراة الهلال ضد الفتح، ويُساعده بدر الشمراني وأحمد العتيق، وسيكون خالد الجهني الحكم الرابع، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو الـVAR، ويُساعده سعد السبيعي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفتح عند الساعة 5:40 مساءً على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يطمح النموذجي للاستمرار في نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

دوري محمد بن سلمان

وكانت منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انطلقت، يوم الجمعة الماضي بمباراتين، واُستكملت منافساتها يومي السبت والأحد، فيما تأجلت مواجهتي الهلال والنصر بسبب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب الهلال ضد النصر، مساء يوم السبت الماضي، على استاد الملك فهد الدولي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

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