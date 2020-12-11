حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة العين ضد القادسية، ويُديرها سامي الجريس، ويُساعده فيصل القحطاني وأحمد العتيق، والحكم الرابع بندر القحطاني، وسيكون محمد الحربي حكمً لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد وزي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد القادسية في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يُدير عبدالله الشهري مباراة الرائد ضد الفيصلي اليوم، ويُساعده عمر الجمل وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو خالد الطريس، ويُساعده محمد العرمطي.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

الشباب ضد الاتحاد

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الشباب ضد الاتحاد التي يُديرها محمد الهويش، ويُساعده خلف الشمري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع خالد الجهني، على أن يكون شكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويقع الليوث في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد صاحب المركز الرابع، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم.

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