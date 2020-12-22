حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة ضمك ضد أبها، ويُديرها خالد الطريس، ويُساعده عمر الجمل ومؤيد المسجن، وسيكون سامي الجريس حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عبدالرحيم الشمري.

ويُدير تركي الخضير مباراة الفيصلي ضد الاتفاق التي ستُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويُساعده خلف الشمري ومحمد العرمطي، وممدوح آل شهدان حكمًا رابعًا، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده مفرح آل حسن.

ويقود خالد الجهني مباراة الوحدة ضد العين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويُساعده ياسر السلطان وعيسى الخيبري، والحكم الرابع محمد البريدي، وسيكون عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

الأهلي ضد الفتح

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الأهلي ضد الفتح عند الساعة 7:50 مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويطمح الراقي لتحقيق الفوز وزيادة الفارق بين أقرب منافسيه، فيما يسعى النموذجي لخطف الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يُدير مباراة الأهلي ضد الفتح اليوم خالد صلوي، ويُساعده فيصل القحطاني وأحمد العتيق، وسيكون بندر القحطاني حكمًا رابعًا، فيما تم تعيين محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عبدالعزيز البريه.

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