حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الباطن ضد الاتحاد عند الساعة 3:10، ويُديرها عبدالله الحربي، ويُساعده بدر الشمراني وعبدالعزيز البريه، وسيكون ممدوح آل شهدان حكمًا رابعًا، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عماد عسكر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة قبل مباراة الباطن ضد الاتحاد، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

ويُدير فيصل البلوي مباراة الفيصلي ضد النصر عند الساعة 5:55 مساء، ويُساعده محمد العبكري ومحمد الشهري، والحكم الرابع سلطان العكيري، فيما سيكون محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده سعد السبيعي.

وقبل مباراة الفيصلي ضد النصر، يحتل عنابي سدير المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

الهلال ضد الشباب

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الهلال ضد الشباب عند الساعة 7:50 مساء، ويُدير المباراة خالد الطريس، ويُساعده عمر الجمل وفيصل القحطاني، والحكم الرابع محمد القرني، وسيكون محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده ياسر السلطان.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، قبل مباراة الهلال ضد الشباب، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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