حكمة السعودية تقطع الطريق على المنتفعين من الأزمة الراهنة

المواطن - الرياض

على مدار العقود الأربعة الماضية مرّ مجلس التعاون الخليجي بالعديد من التحديات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، بين قطر والدول الأطراف، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة المملكة العربية السعودية وتعاون شقيقاتها إلى برّ الأمان.

التباين في وجهات النظر وارد

ومجلس التعاون الخليجي في هذا الأمر شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف، والتباين في وجهات النظر ونشوء بعض الخلافات بين الحين والآخر هو أمر طبيعي لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدة الدين واللغة، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خيارًا استراتيجيًا ليس للسعودية فقط بل لجميع دوله.

أواصر الوحدة والمصير المشترك

ومهما بلغت حدة خلافات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح، وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دوله والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره.

فتش عن المستفيد

مسارعة الدول الإقليمية في محاولة استثمار الأزمة الطارئة الحالية لصالحها، يكشف بكل وضوح بأن المستفيد الأكبر من الخلاف الحالي هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية.

الأمن الخليجي لا يتجزأ

ولأن الأمن الخليجي هو كلٌ لا يتجزأ في وجهة نظر الشقيقة الكبرى السعودية، فقد حافظت المملكة وبالشواهد التاريخية على أمن كل دوله، ودافعت عن قضاياها، واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية انطلاقًا من مسؤوليتها الخليجية والعربية والإسلامية ودائمًا تضع السعودية مصالح الأمة نصب أعينها عند كل قرار أو موقف دولي يصدر عنها.

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