حكم مباراة النصر والاتفاق يثير مخاوف العالميين

المواطن - محمد سمعه

أثار الحكم محمد الحربي المُكلف بـ إدارة مباراة النصر والاتفاق اليوم الاثنين في دوري المحترفين، قلق جماهير نادي النصر وذلك قبل انطلاق المباراة.

وقالت جماهير نادي النصر عن الحكم محمد الحربي إن ميوله هلالية، مما أثار خوفهم حول احتمالية تعرض أصفر العاصمة للخسارة في لقاء اليوم.

وسيكون محمد الحربي حكم ساحة في المباراة، وسيعاونه كل من أحمد العتيق وياسر السلطان، وسيكون خالد الجهيني حكمًا رابعًا وخالد الطريس حكمًا للفيديو وعماد عسكر مساعد لحكم الفيديو.

موعد مباراة النصر والاتفاق

وسيواجه أبها، نادي الفتح في تمام الخامسة والنصف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما يلعب الهلال مع الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام السادسة إلا عشر دقائق، وتُختتم مباريات الجولة السابعة بمواجهة النصر لنادي الاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “الرياضية” إن المدرب الوطني خالد العطوي مدرب الاتفاق يُجهز مفاجأة لنادي النصر قبل مباراة الفريقين اليوم.

وأضافت الصحيفة أن العطوي سيدفع بالمهاجم المغربي وليد أزارو وذلك لقيادة خط هجوم الاتفاق في مباراة أصفر العاصمة، بعد أن غاب بالجولة السادسة عن الفريق بسبب الإصابة.

ترتيب النصر والاتفاق قبل مباراتهما

ويحتل الاتفاق المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد العالمي في المركز الـ16 والأخير.

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