حل مشكلة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

جدد تطبيق توكلنا التأكيد على ضرورة التسجيل في أبشر قبل التسجيل في التطبيق لإضافة الأبناء وربط بياناتهم في المنصة التعليمية.

وتلقى توكلنا سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه :” هل يمكنني تسجيل التابعين بتطبيق توكلنا بنفس رقم جوال الأب حيث لا يقبل ذلك وما هو المطلوب لتسجيل الأطفال دون 11 سنة؟”

ورد التطبيق بالقول : من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا” بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا.

تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا

وتتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة (حسابي).

انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح التطبيق أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

شارك الخبر