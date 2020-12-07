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حمدالله وأيمن يحيى يقودان النصر ضد الاتفاق
في ختام منافسات الجولة السابعة

حمدالله وأيمن يحيى يقودان النصر ضد الاتفاق

2020/12/07
الساعة 7:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حمدالله وأيمن يحيى يقودان النصر ضد الاتفاق حمدالله
المواطن - مروة نبيل
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1 النصر ضد الاتفاق
1.1 تشكيل النصر في مباراة اليوم

كشف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيلة فريقه النصر ضد الاتفاق في المباراة المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ضد الاتفاق

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق اليوم، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بفترة تراجع نتائج، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 5 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

النصر
فريق النصر

تشكيل النصر في مباراة اليوم

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد الاتفاق كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون، كيم سو، بيتروس، علي الحسن، عبدالله الخيبري، أسامة الخلف، أيمن يحيى وعبدالرزاق حمدالله.

أيمن يحيى
يحيى يحتفل بهدفه

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كل من؛ وليد عبدالله، نور الدين أمرابط، سامي النجعي، مختار علي، عبدالرحمن الدوسري، عبدالرحمن العبيد، عبدالإله العمري، رائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري.

 

النصر ضد الاتفاق
تشكيل النصر

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