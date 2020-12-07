حمدالله وأيمن يحيى يقودان النصر ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيلة فريقه النصر ضد الاتفاق في المباراة المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ضد الاتفاق

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق اليوم، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بفترة تراجع نتائج، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 5 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

تشكيل النصر في مباراة اليوم

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد الاتفاق كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون، كيم سو، بيتروس، علي الحسن، عبدالله الخيبري، أسامة الخلف، أيمن يحيى وعبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كل من؛ وليد عبدالله، نور الدين أمرابط، سامي النجعي، مختار علي، عبدالرحمن الدوسري، عبدالرحمن العبيد، عبدالإله العمري، رائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري.

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