حمدالله يبدأ برنامجه العلاجي

المواطن - مروة نبيل

بدأ المغربي عبدالرزاق حمدالله برنامجه العلاجي، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه النصر ضد الباطن الماضية.

حمدالله يبدأ العلاج

وأشارت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، إلى أن المعد البدني لنادي النصر، الإسباني هوجو كاماريرو، يشرف على إصابة المهاجم المغربي، بالتنسيق مع طبيب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي بازيل روبيرو.

وتأكد غياب عبدالرزاق حمدالله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة 14 يومًا، بعد تأكد إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة الباطن الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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