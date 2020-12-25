حمدالله يغيب 6 أسابيع عن النصر!

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لفترة طويلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

حمدالله يغيب عن النصر

وأثبتت الفحوص الطبية التي أجراها عبدالرزاق حمدالله، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية؛ ويحتاج إلى فترة راحة وعلاج تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر ضد الباطن، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 68، ويُشارك رائد الغامدي بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت إصابة المهاجم المغربي لتُربك حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي، وكان يأمل مساهمته في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ومصالحة الجماهير في المباريات المقبلة.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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