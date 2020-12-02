حمدالله يودع عبدالرحمن الحلافي برسالة مؤثرة

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله رسالة مؤثرة إلى المشرف العام على كرة القدم السابق، عبدالرحمن الحلافي بعد رحيله رسميًا من منصبه.

حمدالله يودع الحلافي

وقال عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا لك من القلب أخوي عبدالرحمن الحلافي على كل ما قدمته لهذا الكيان العظيم”.

وتابع المهاجم المغربي تغريدته قائلًا: “كنت لنا صديقًا وأخًا وأبًا قبل أن تكون مسؤولًا، واعلم أن بصمتك في هذا النادي ستعطي ثمارها إن شاء الله ولا تنسى أننا نحبك”.

وتقدم عبدالرحمن الحلافي قبل يومين باستقالته من منصبه رسميًا، وأعلن مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت عن قبولها، وقدم الشكر له على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتم تعيين حسين عبدالغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم.

النصر يُعاني هذا الموسم

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني نادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

شارك الخبر