حمد المنصور يعتذر لمدرب الاتحاد والجماهير

المواطن - مروة نبيل

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حمد المنصور، اعتذاره للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي والإدارة والجماهير، بعد تصرفه الغاضب في مباراة الرائد.

حمد المنصور يعتذر:

وأبدى حمد المنصور أسفه على هذه الواقعة، وقال: “أتقدم باعتذاري لمدربي فابيو كاريلي ولإدارة النادي والجهاز الإداري وزملائي اللاعبين والجماهير الاتحادية على التصرف الذي بدر مني لحظة تبديلي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأتمنى من المدرب والجميع قبول اعتذاري عن هذا التصرف الذي صدر مني في وقت كنت أرغب فيه المساهمة مع زملائي في إسعاد جماهير النادي”.

واتخذت الإدارة التنفيذية لكرة القدم في نادي الاتحاد قرارًا بخصم 30% من راتب المنصور بعد تصرفه مع كاريلي، رغم اعتذاره للمدرب البرازيلي، حيث أصرت على معاقبته لفرض الانضباط والحفاظ على استقرار الفريق الأول.

تفاصيل الأزمة مع كاريلي:

وكان كاريلي قد دفع باللاعب حمد المنصور في الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول في مباراة الاتحاد ضد الرائد، بعد إصابة غاري رودريغيز، قبل أن يستبدله في الدقيقة 63 ويدفع باللاعب عبدالإله المالكي بدلًا منه.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية خروج حمد المنصور غاضبًا من الملعب أثناء الاستبدال، حيث رفض مصافحة مدربه البرازيلي، قبل أن يظهر وهو يجلس في المدرجات، وبدت عليه علامات الاستياء.

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