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حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة

حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة

2020/12/22
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة
المواطن - المدينة المنورة

نظمت لجنة الرقابة الشمولية، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية على المكاتب العقارية بالمنطقة.

وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مهام اللجنة موزعة كالتالي:

وزارة الإسكان: المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية.

وزارة الموارد البشرية: التوطين.

وزارة التجارة: السجلات التجارية.

الدفاع المدني: السلامة وشهادة الإنجاز.


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