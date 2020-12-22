حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

نظمت لجنة الرقابة الشمولية، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية على المكاتب العقارية بالمنطقة.

لجنة الرقابة الشمولية تُنظم حملة رقابية على المكاتب العقارية بالمنطقة..مهام اللجنة: • وزارة الإسكان:المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية

• وزارة الموارد البشرية: التوطين

• وزارة التجارة: السجلات التجارية

• الدفاع المدني: السلامة وشهادة الإنجاز#المدينة_المنورة pic.twitter.com/Athj0NmwoW — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) December 22, 2020

وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مهام اللجنة موزعة كالتالي:

وزارة الإسكان: المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية.

وزارة الموارد البشرية: التوطين.

وزارة التجارة: السجلات التجارية.

الدفاع المدني: السلامة وشهادة الإنجاز.

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