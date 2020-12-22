حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة
نظمت لجنة الرقابة الشمولية، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية على المكاتب العقارية بالمنطقة.
لجنة الرقابة الشمولية تُنظم حملة رقابية على المكاتب العقارية بالمنطقة..مهام اللجنة:
• وزارة الإسكان:المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية
• وزارة الموارد البشرية: التوطين
• وزارة التجارة: السجلات التجارية
• الدفاع المدني: السلامة وشهادة الإنجاز#المدينة_المنورة pic.twitter.com/Athj0NmwoW
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) December 22, 2020
وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مهام اللجنة موزعة كالتالي:
وزارة الإسكان: المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية.
وزارة الموارد البشرية: التوطين.
وزارة التجارة: السجلات التجارية.
الدفاع المدني: السلامة وشهادة الإنجاز.