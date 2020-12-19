حُسم الجدل .. حقيقة اهتمام النصر بضم سلمان الفرج والشهراني

المواطن - محمد سمعه

حسم سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، الجدل حول اقتراب سلمان الفرج وياسر الشهراني من مغادرة الهلال والانضمام لأصفر العاصمة بالفترة المقبلة.

حقيقة اهتمام النصر بضم الفرج والشهراني

وغرد الصرامي قائلًا: “النصر لم يدخل في مفاوضات مع لاعبي الهلال وعبدالله الحمدان، ومن يُروج لدخول النصر في مفاوضات مع الثلاثي الدولي أو مع غيرهم هدفه زيادة أسعارهم، والنصر يرفض رفضًا قاطعًا استخدامه في لعبة السماسرة وطرقهم الملتوية المكشوفة مع أطيب الأمنيات لنجومنا الدولية”.

وفي سياق آخر، لا تزال إدارة الهلال تبذل قصارى جهدها، وذلك من أجل تجديد عقد قائد الفريق سلمان الفرج خاصة أنه يُعد واحدًا من أبرز العناصر الرئيسية في تشكيلة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

سبب الخلاف بين قائد الفريق وإدارة الهلال

وكانت إدارة الهلال اتفقت مع الفرج على التجديد لمدة 4 سنوات بدلًا من ثلاثة لكن الخلاف بين الطرفين لا يزال قائمًا بسبب عدم التوصل لاتفاق مادي يحصل عليه اللاعب في العقد الجديد وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وسبق لـ سلمان الفرج أن ألمح لجماهير الهلال عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” أنه قريب من تجديد عقده مع الأزرق، بعدما تم التجديد للاعب عبدالله عطيف. يذكر أن الهلال كان ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أول أمس الخميس بعد أن خسر من نادي الفتح بنتيجة 2-0 وذلك خلال لقاء الفريقين في دور ثمن النهائي.

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