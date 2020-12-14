خاتم ذكي يقيس درجة الحرارة ويساعد في اكتشاف فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه تم ابتكار خاتم ذكي يمكن أن يقيس درجة الحرارة باستمرار، ويساعد في تحديد ما إذا كانت هناك أعراض خفية خاصة بفيروس كورونا أم لا.

وأجريت دراسة على أكثر من 65000 شخص يرتدون خاتم أورا من صنع شركة فنلندية ناشئة، وهو بسجل درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات النشاط.

خاتم يحتوي الفيروس:

ووجدوا أنه يمكن استخدام بيانات درجة الحرارة من الحلقة بشكل موثوق لاكتشاف البداية المبكرة للحمى، وهي أحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا.

وقد يساهم هذا الخاتم في تقليل معدلات المرض، وأيضًا المساعدة في التنبؤ بظهور أعراض فيروس كورونا.

ويقول الباحثون: إنهم يأملون في الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية العام وأنه سيسمح لمسؤولي الصحة العامة بالعمل بشكل أسرع لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضافوا أنه يمكن للأجهزة القابلة للارتداء مثل خاتم أورا جمع بيانات درجة الحرارة بشكل مستمر طوال النهار والليل، مما يسمح للباحثين بقياس خطوط الأساس الحقيقية لدرجة الحرارة للأشخاص وتحديد قمم الحمى بشكل أكثر دقة.

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