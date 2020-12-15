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خالد الفيصل يدشن مرحلة التحول الرقمي والهوية الجديدة لصحيفة الوطن

خالد الفيصل يدشن مرحلة التحول الرقمي والهوية الجديدة لصحيفة الوطن

2020/12/15
الساعة 11:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خالد الفيصل يدشن مرحلة التحول الرقمي والهوية الجديدة لصحيفة الوطن
المواطن - الرياض

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مرحلة التحول الرقمي والهوية الجديدة لصحيفة الوطن، وذلك بعد مرور 20 عاماً من بداية صدورها.

وتُعد الوطن إحدى الصحف السعودية الرائدة في مجالها، وشكلت خلال فترتها الماضية نموذجاً جديداً وفريداً للصحافة السعودية، أضحت من خلالها أيقونة مختلفة في حرية الرأي ومصداقية الخبر وسُرعة نقله.

يذكر أن صحيفة الوطن تأسست عام 1997، وصدرت عام 2000، وكان تأسيسها محطة مهمة في مسيرة الإعلام السعودي.

 

 


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