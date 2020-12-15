خالد الفيصل يدشن مرحلة التحول الرقمي والهوية الجديدة لصحيفة الوطن

المواطن - الرياض

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مرحلة التحول الرقمي والهوية الجديدة لصحيفة الوطن، وذلك بعد مرور 20 عاماً من بداية صدورها.

مرت العشرون ودخلنا مرحلة التحول الرقمي … خالد الفيصل يدشن المرحلة الجديدة . https://t.co/peuB9dM4EQ#الوطن_اكثر_من_ذلك pic.twitter.com/ArQIBF3P6n — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) December 14, 2020

وتُعد الوطن إحدى الصحف السعودية الرائدة في مجالها، وشكلت خلال فترتها الماضية نموذجاً جديداً وفريداً للصحافة السعودية، أضحت من خلالها أيقونة مختلفة في حرية الرأي ومصداقية الخبر وسُرعة نقله.

يذكر أن صحيفة الوطن تأسست عام 1997، وصدرت عام 2000، وكان تأسيسها محطة مهمة في مسيرة الإعلام السعودي.

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