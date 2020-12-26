خالد الفيصل يستأنف جولاته التفقدية السنوية غدًا والبداية في جدة

المواطن - الرياض

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة يوم غدٍ الأحد.

ويقف أمير منطقة مكة المكرمة خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.

بعد ذلك يرأس سموه في مقر المحافظة اجتماعاً للمجلس المحل يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية، كذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة ، كما يستمع سموه إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة لتحقيق مرتكزات استراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية ، ويحرص سموه خلال زياراته لمحافظات المنطقة، على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

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