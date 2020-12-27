خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا: شكرًا لقيادة جعلت الإنسان أولًا

المواطن - الرياض

تلقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد ١٩).

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يومًا بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر. شكرًا لقيادة جعلت الإنسان أولًا، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته”.

وكان وزراء ومسؤولون قد تلقوا الجرعة الأولى للقاح كورونا بعد أن تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما يجسد الإقبال الكثيف للتسجيل للحصول على لقاح كورونا التفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع مع مبادرة ولي العهد بعد تلقيه اللقاح، موجهًا رسالة للجميع بأن اللقاح آمن تمامًا.

ويعكس ارتفاع معدل عدد المسجلين على قوائم الراغبين لخمسة أضعاف في تلقي لقاح كورونا في الساعة التي تلت حصول الأمير محمد بن سلمان على الجرعة الأولى، وارتفاع الإقبال على مراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، ثقة السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسمو ولي العهد وقيادته الحكيمة لهذه الأزمة حتى قبل نشوئها.

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