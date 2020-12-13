خبراء يحذرون: لا تضع هاتفك في الأرز بعد سقوطه في الماء

المواطن - متابعة

عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن حقيقة وضع هاتف المحمول في الأرز بعد سقوطه في الماء.

وأضاف التقرير أن هناك الكثيرين من الناس يلجؤون إلى وضع الهاتف الذكي في الأرز الجاف بعد سقوطه في الماء؛ لاعتقادهم أن ذلك يساعد بشكل أسرع في إنقاذ الهاتف من التلف، إلا أن خبراء أكدوا مؤخرًا أن تلك المعلومة مجرد خرافة.

وأوضحت خبيرة الهواتف ومديرة التشغيل الرئيسية لشركة sellcell سارة ماكونومي، أن وضع الهاتف في الأرز الجاف قد يتسبب في تدميره وإتلافه بالكامل، والسبب في ذلك النشا الموجود في الأرز والذي يساعد على تآكل الهاتف الذكي من الداخل.

وتابعت: فضلًا عن إمكانية سقوط جزئيات صغيرة من الأرز في أي من فتحات الهاتف المختلفة مما قد يسبب عطلًا في وظائف الهاتف.

من جهتها، نصحت شركة أبل الأمريكية مستخدميها بالاعتماد على الهواء لإصلاح الهاتف المبلل بدلًا من الأرز وتركه في منطقة جافة لأطول فترة ممكنة.

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