خبر سار لـ النصراويين حول الاحتجاج الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت في وقت سابق التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” وذلك لرفع الاحتجاج ضد نادي بيرسبوليس الإيراني إليها بعد رفضه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان العالمي تقدم بالاحتجاج ضد نادي بيرسبوليس بسبب عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وأفاد موقع Qudsonline أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تلقى خطابًا من محكمة التحكيم الرياضية يُفيد بتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، حتى النظر في الاحتجاج المقدم من العالمي.

المحكمة الرياضية تنتظر رد الاتحاد الآسيوي

وأضاف الموقع أن الاتحاد الآسيوي لم يرد حتى الآن على خطاب محكمة “كاس”، قبل نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقامته يوم 19 ديسمبر الجاري.

وكان الإعلامي الرياضي محمد الحذيفي ذكر اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر” في مفاجأة مدوية أن تأجيل نهائي أبطال آسيا تم بسبب احتجاج النصر.

وكان العالمي خسر اليوم الخميس من فريق أبها بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر في المركز قبل الأخير في الدوري

ويحتل أصفر العاصمة حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

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