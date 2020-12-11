خبر سار لمستخدمي سناب شات

المواطن - متابعة

أطلقت شركة تويتر، ميزة جديدة لتطبيقها على الهواتف المحمولة تتيح للمستخدمين نشر التغريدات مباشرة على تطبيق التراسل المصور سناب شات Snapchat التابع لشركة سناب، وذلك في محاولة لجذب مزيد من المستخدمين من خلال تعزيز قدرات النشر عبر التطبيقات المختلفة.

تغريدات في القصص:

وقالت تويتر: إنه يمكن لمستخدمي تطبيقها على نظام آي أو إس الآن نشر التغريدات في قصص سناب شات، أو إرسالها كرسائل فريدة من خلال النقر على أيقونة النشر، كما تخطط لطرح الميزة قريبًا لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وإن كان المستخدم يرغب في نشر تغريدة على سناب شات، فيمكنه الضغط على زر المشاركة في تغريدة عامة، إذ إن التغريدات الخاصة لا تدعم الميزة، ثم النقر على زر سناب شات من دائرة النشر، وتُنشر التغريدات بشكل ملصقات ضمن سناب شات، بحسب “العربية”.

ميزة مماثلة:

وأضافت تويتر أنها ستبدأ في اختبار مميزة مماثلة تسمح بنشر التغريدات في قصص خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستجرام التابعة لشركة فيسبوك، وذلك لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيقها على نظام آي أو إس.

يذكر أن شركة تويتر كانت أعلنت منتصف نوفمبر الماضي عن إطلاق ميزة التغريدات المؤقتة التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل، والتواصل الاجتماعي الأخرى.

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