خبير تحكيمي يُفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء المُحتسبة ضد مايكون

المواطن - محمد سمعه

فجر الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد مفاجأة بشأن ركلة الجزاء المحتسبة ضد مايكون لاعب النصر في مباراة الفيصلي التي أُقيمت مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الخبير التحكيمي – عبدالرحمن الزيد :

قرار صحيح من الحكم باحتساب ركلة جزاء للفيصلي عند الدقيقة 79"#الفيصلي_النصر pic.twitter.com/Z1LCDe9Gkn — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 31, 2020

وقال عبدالرحمن الزيد للقنوات الرياضية السعودية إن احتساب ركلة الجزاء ضد اللاعب البرازيلي كان قرارًا صحيحًا.

بغلف يسخر من قرار احتساب ركلة جزاء ضد مايكون

وفي وقت سابق، سخر عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، من قرار الحكم فيصل البلوي باحتساب ركلة جزاء ضد مايكون مدافع النصر في مباراة الفيصلي.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة جاءت في وجه اللاعب البرازيلي، وليس في يده، لكن الحكم أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وغرد بغلف قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل، اليد تُصبح ركبة، والوجه يُصبح يدًا، لنا الله، فهو معنا”.

وكانت المباراة انتهت بفوز فريق العالمي على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي أُقيم في المجمعة.

أحداث مباراة النصر والفيصلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل أصفر العاصمة حيث تمكن النجم المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الأول للأصفر بالدقيقة الخامسة والعشرين.

ونجح بعدها اللاعب سلطان الغنام في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصفر العاصمة بثنائية دون مقابل. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء العالمي مما أعطى الفرصة لفريق الفيصلي لتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جوليو تافاريس بالدقيقة السبعين من ضربة رأسية متقنة. وأهدر المغربي نور الدين أمرابط ركلة جزاء لـ النصر خلال أحداث الشوط الثاني. وبعد ذلك احتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد مايكون مدافع النصر، حيث قال مايكون بأن الكرة جاءت في وجهه بينما أصر الحكم على أن الكرة جاءت في يدهِ، ليُحرز منها جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي. وجاء الرد بعدها بدقيقة، ليُسجل أصفر العاصمة الهدف الثالث عبر اللاعب رائد الغامدي بالدقيقة الـ86 بعدما سدد الكرة من بين قدمي حارس الفيصلي.

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