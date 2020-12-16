خبير تحكيمي يُفجر مفاجأة بشأن لقطة اشتباك حمدالله والغنام

المواطن - محمد سمعه

علق الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد على لقطة اشتباك المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله سلطان الغنام، وذلك خلال مباراة النصر والرائد في ثمن نهائي كأس الملك.

وتحدث الزيد الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “لا يوجد سلوك مشين في لقطة الغنام وزميله المهاجم المغربي، كان الحكم سيطرد اللاعبين لو حصل ضرب بينهما أو بصق، ولكن هذا مجرد تدافع طبيعي ويجب على الحكم في هذه الحالة تنبيه اللاعبين فقط وهذا هو القانون”.

رأيان مختلفان حول لقطة حمدالله والغنام:

وأتى كلام الزيد عكس كلام أحمد الوادعي المحلل التحكيمي لـ صحيفة “الجزيرة” الذي قال : “كان يجب طرد حمدالله بعد سلوكه المشين، الذي مارسه مع سلطان الغنام، وأيضًا البطاقة الصفراء للغنام بسبب السلوك غير الرياضي، حكم الفيديو كان الواجب عليه إبلاغ الحكم بتلك المخالفة.

تفاصيل الواقعة:

وكانت عدسات الكاميرا، عرضت لقطة اشتباك بالأيدي بين المغربي عبدالرزاق حمدالله واللاعب سلطان الغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد.

وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما.

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