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خدمة مذهلة من WhatsApp لمطاعم الوجبات السريعة  
انطلقت بشكل تجريبي في الهند 

خدمة مذهلة من WhatsApp لمطاعم الوجبات السريعة  

2020/12/23
الساعة 4:33 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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خدمة مذهلة من WhatsApp لمطاعم الوجبات السريعة  
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بدأ مطعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، في الهند، في تلقي طلبات الطعام من العملاء عبر خدمة WhatsApp بجانب تطبيقه الخاص.

ومع ذلك، هذه الخدمة متاحة فقط عبر مطاعم ماكدونالدز في دلهي كخدمة تجريبية، وإذا نجحت فسيتم تعميمها في الهند التي تُعد أكبر سوق لمستخدمي تطبيق الرسائل الفورية WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك ثم في دول أخرى.

خدمة مذهلة من WhatsApp لمطاعم الوجبات السريعة  

وإذا رغب العميل في طلب أحد أنواع ساندويتشات مطعم الوجبات السريعة، فكل ما عليه فعله هو إرسال مرحبًا لرقم الشركة الرسمي في الهند، وسيحصل بعد ذلك على رابط قائمة الوجبات.

عند فتح الرابط، يمكن طلب العناصر المفضلة من القائمة، ثم ستحتاج إلى إدخال التفاصيل الخاصة بك مثل الرقم والعنوان، وبمجرد تأكيد الطلبات، سيتم إرسال فاتورة مع تفاصيل الطلب.

خدمة مذهلة من WhatsApp لمطاعم الوجبات السريعة 1

خدمة طلب الطعام من WhatsApp

ويأتي ذلك بعد أن أضافت شركة WhatsApp خدمة جديدة خاصة بطلب الطعام بشكل مباشر من خلال التطبيق في مايو الماضي بشكل تجريبي في الهند.

 وفي إطار ذلك عقدت شراكة مع أكبر شركة صناعات غذائية وسوبر ماركت في الهند، شركة جيو، وتم الاتفاق بين الشركتين على إمكانية طلب الطعام داخل مناطق محدودة في الهند بشكل تجريبي على أن يتم تعميمها في حال نجاحها.

 


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