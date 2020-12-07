خربين وجوميز يقودان الهلال ضد الرائد

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الأزرق لخوض مباراة الهلال ضد الرائد التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الهلال ضد الرائد

وجاء تشكيل الفريق الهلالي مكونًا من: “عبدالله الجدعاني، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، محمد البريك، علي البليهي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندري كاريلو، عمر خربين، بافيتيمبي جوميز”.

وسيتواجد في قائمة الاحتياط لـ المباراة كل من: “جيوفنكو، لوسيانو فيتو، أمير كردي، هتان باهبري، عبدالله عطيف، مدالله العليان، محمد جحفلي، عبدالله البيشي”.

الطاقم التحكيمي للمباراة

يذكر أن الحكم فيصل البلوي سيدير مباراة الرائد والهلال، وسيعاونه كل من فهد العمري وعيسى الخيبري، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا للفيديو، ومحمد الشهري مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأزرق حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب الذي خسر بالأمس من فريق القادسية بنتيجة هدفين لهدف.

جدير بالذكر أن الأزرق كان هزم نادي الفتح يوم الخميس الماضي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر