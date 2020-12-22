خصم 30% من راتب حمد المنصور

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي الاتحاد توقيع عقوبة مغلظة على نجم الفريق الأول لكرة القدم، حمد المنصور؛ بسبب تصرفه مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي خلال مواجهة الرائد.

الاتحاد يُعاقب حمد المنصور:

واتخذت الإدارة التنفيذية لكرة القدم في نادي الاتحاد قرارًا بخصم 30% من راتب المنصور بعد تصرفه مع كاريلي، رغم اعتذاره للمدرب البرازيلي، حيث أصرت على معاقبته لفرض الانضباط والحفاظ على استقرار الفريق الأول، وذلك وفقًا لـ”المدينة”.

وكان كاريلي قد دفع باللاعب حمد المنصور في الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول في مباراة الاتحاد ضد الرائد، بعد إصابة غاري رودريغيز، قبل أن يستبدله في الدقيقة 63 ويدفع باللاعب عبدالإله المالكي بدلًا منه.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية خروج حمد المنصور غاضبًا من الملعب أثناء الاستبدال، حيث رفض مصافحة مدربه البرازيلي، قبل أن يظهر وهو يجلس في المدرجات، وبدت عليه علامات الاستياء.

وعلق المدرب البرازيلي على هذه الواقعة قائلًا: “إيجابيات حمد المنصور أكثر من سلبياته، والمشكلة انتهت بعد مصافحتي له في غرفة الملابس.. أخرجته بسبب مستواه في بعض اللقطات خلال المباراة”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يتعادل مع الرائد:

ولعب الاتحاد ضد الرائد، أمس الاثنين، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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