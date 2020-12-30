خطوة جديدة تُقرب السومة من تجديد عقده

المواطن - مروة نبيل

أصبح المهاجم السوري عمر السومة قريبًا للغاية من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاستمرار في صفوفه لفترة أطول.

خطوة تُقرب السومة من التجديد

وشهدت مفاوضات تجديد عقد عمر السومة مع النادي الأهلي انفراجة كبيرة، خاصة على صعيد مصادر تمويل الصفقة، حيث ينتظر أن تشهد الساعات المقبلة، تقديم وزارة الرياضة دعمًا ماليًا للراقي للمساهمة في تمويل، وذلك وفقًا لـ”كووورة”.

وأضاف: “تأتي خطوة وزارة الرياضة في هذا الاتجاه، بعد أن تلقت خطابًا رسميًا من إدارة الأهلي، تضمن طلبًا صريحًا بدعم صفقة تجديد المهاجم السوري، باعتباره مطلبًا جماهيريا وفنيًا للفريق في الوقت الراهن”.

وتابع: “وتدرس وزارة الرياضة، أن يكون دعم الأهلي ماليًا هذه الأيام في إطار حزمة من الدعم المالي لكل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمساعدتها في فترة الانتقالات الشتوية المقبل”.

الأهلي يتفق على تفاصيل التجديد

وفي السياق ذاته، اتفقت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة مع المهاجم السوري الدولي على كل بنود تجديد العقد وتنتظر الدعم المالي، حتى يتم التوقيع بشكل رسمي.

ويدخل السومة الفترة الحرة في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهر يناير المقبل، والذي يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة الإدارة، ما دفع المجلس لفتح خطوط التواصل معه للاستمرار لفترة أطول.

ويُذكر أن أصبح عمر السومة الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى الهدف رقم 128، لينفرد بصدارة القائمة، متفوقًا على ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا.

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