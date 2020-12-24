خيميز يقترب من التدريب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اقترب المدير الفني الإسباني باكو خيميز من تولي مهمة تدريب أحد الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

خيميز يقترب من دوري محمد بن سلمان

ورحل باكو خيميز عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو بنهاية منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الرياضي الماضي، ولا يرتبط بأي فريق خلال الفترة الحالية، ما يسهل من التعاقد معه.

وقال وكيل أعمال المدير الفني، خلال تصريحاته لشبكة ESPN الأمريكية: “حاليًا نقيم عرضًا تلقيناه من أحد الأندية السعودية لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.. خاصة أن المدرب بدون نادٍ منذ تقريبًا 5 شهور بعد مغادرته نادي رايو فاليكانو الإسباني”.

وتولى باكو خيميز صاحب الـ50 عامًا تدريب العديد من الأندية الإسبانية، ومنها؛ رايو فاليكانو، قرطبة، لاس بالماس وغرناطة، وفي آخر تجربة له مع فاليكانو، لعب الفريق تحت قيادته 56 مباراة، فاز 18 مرة، تعادل 24 مرة، وخسر 14 لقاءً.

النصر والوحدة الأبرز

ويُعد النصر والوحدة من أبرز الأندية التي ارتبط اسمها بتغيير المدير الفني خلال الفترة الحالية، بعد تراج نتائجهما بشكل لافت خلال منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

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