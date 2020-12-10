دراسة: إصابة الأطفال بالاكتئاب يعرضهم للوفاة في سن 31 عامًا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أظهرت دراسة أن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب بين سن الخامسة والتاسعة عشرة هم أكثر عرضة للوفاة بمقدار ستة أضعاف عند بلوغهم سن 31 عامًا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تابع الباحثون في السويد 1.4 مليون شخص لاختبار ما إذا كانت هناك صلة بين اكتئاب الطفولة أو المراهقين وسوء الحالة الصحية في مرحلة البلوغ.

وعلى الرغم من أنهم وجدوا زيادة بمقدار 14 ضعفًا في خطر الموت بسبب إيذاء النفس، والذي قد يُتوقع أن يرتبط بالاكتئاب ، فقد رأوا أيضًا أن الأشخاص الذين عانوا من اضطرابات الصحة العقلية في شبابهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعشرات من أمراض خطيرة.

أخطار الاكتئاب

وشملت هذه الأمراض السكري من النوع الثاني والسمنة وأمراض القلب والصرع واضطرابات النوم وأمراض الكبد وأمراض الكلى.

ووجدت الدراسات أن الاكتئاب هو أحد أكثر مشاكل الصحة العقلية شيوعًا ويظهر بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين.

وقالت الدراسة، التي قادها معهد كارولينسكا في ستوكهولم، إن حوالي 2.8 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و 13 عامًا يصابون بهذه الحالة، إلى جانب 5.6 في المائة من 14 إلى 18 عامًا.

وقال الباحثون الذين يقفون وراءها إنها أكبر دراسة حتى الآن للنظر في الروابط بين الصحة العقلية للطفولة والصحة البدنية في مرحلة البلوغ، لكنهم أقروا بأن ذلك لم يثبت أن اكتئاب الطفولة أدى بشكل مباشر إلى إصابة الأشخاص بالأمراض مع تقدمهم في السن، وأنه قد يكون لكلاهما نفس الأسباب الجذرية أو أن الارتباط يعمل بطريقة أخرى، على سبيل المثال.

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