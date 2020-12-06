دراسة الطب في المانيا

إذا كنت طالب في كلية الطب وترغب في السفر إلى الخارج لاستكمال دراسة الطب في المانيا فيجب عليك أن تتعرف على بعض الشروط اللازمة حتى تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

السفر إلى الخارج

يكون السفر إلى الخارج حلم يبحث عنه الكثير من الشباب، وفي الحقيقة يكون السفر لأغراض متعددة فمنها البحث عن فرصة عمل يتمكن الشباب من تحقيق ذاته عن طريقها، أو يبحث الشاب عن السفر لاستكمال الدراسة في الخارج وبهذا يتمكن من الحصول على فرص رائعة في التعليم من خلال الوسائل المتطورة.

من خلال تلك الرحلة التي يأخذنا فيها موقع المواطن إلى ألمانيا سوف نتعرف على الشروط التي يجب توافرها في الطالب حتى يتمكن من السفر إلى الخارج لإتمام دراسة الطب في المانيا، كما أن هذا المقال يكون الدليل الشامل لكافة الطلاب الراغبون في دراسة الطب بالخارج.

ما هي أهم شروط الدراسة في ألمانيا

يجب عليك أن تكون جيد في اللغة الألمانية وتتقنها لدرجة كبيرة، حيث يتم عرضك على بعض الاختبارات ويجب عليك أن تجتازها بجدارة وهذا يكون من أهم شروط السفر إلى ألمانيا.

إذا كان الطالب من خارج الاتحاد الأوروبي فيجب عليه أن يحضر تأشيرة طالب ويحصل على تصريح الإقامة في ألمانيا من خلال تلك التأشيرة.

في حالة طلب تأشيرة طالب فيجب عليك أن تبدأ في التحرك قبل موعد الذهاب إلى البلد بثلاثة أشهر على الأقل فإن عملية استخراجها قد تستغرق تلك المدة تقريبًا.

يجب عليك أن تقوم بالتواصل مع أحد أفراد القنصلية الألمانية الخاصة ببلد التي تعيش فيها.

ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج فيزا السفر إلى ألمانيا

يجب أن يحضر الطالب جواز السفر الخاص به ومن الضروري أن يكون ساري ومفعل.

يحضر الطالب عدد صورتين شخصية له، كما يتم طلب نسخة من السجل الأكاديمي الخاص بالطالب.

من الضروري إحضار الرسالة التي تسلمها الطالب وهي تفيد بقبوله داخل أحد الجامعات الألمانية، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون طالب مالك شهادة معتمدة تفيد إجادته للغة.

من الأوراق التي يتم طلبها هو تأكيد موقفك المالي الذي يعني أنك قادر على دعم نفسك طوال فترة دراسة الطب في المانيا، بمبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة يورو سنوياً .

بمبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة يورو سنوياً يتم طلب من الطالب تقديم ما يدل على أنك تملك تأمين صحي خاص بك، كما يتم طلب تقديم سجل عائلي إلى السفارة قبل استخراج فيزا السفر إلى ألمانيا.

ما هي السنة التحضيرية

تكون السنة التحضيرية هي دراسة تقدم لجميع الطلاب الوافدين على ألمانيا والحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة خارج ألمانيا ولم تعتمد كفاءتها ولا تكون مكافئة دراسة الثانوية العامة في ألمانيا، والجدير بالذكر أنها مؤسسات تعليمية تعمل على تأهيل الطالب على النظام الجامعي الألماني التعليمي.

شروط الحصول على السنة التحضيرية

يجب تقديم الأوراق التي تثبت أن الطالب يتمكن من التمويل طوال فترة الدراسة داخل ألمانيا.

يكون من الضروري أن يقدم الطالب ما يفيد بأنه متقن اللغة الألمانية وحصوله على المستوى B1 على الأقل، وهذا الشرط ضروري لأن تتم دراسة الطب باللغة الألمانية في ألمانيا.

ما هي فترة دراسة الطب في ألمانيا

تكون دراسة الطب في المانيا مقسمة إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء وتلك المراحل تستغرق فترة ستة سنوات ويجب على الطالب أن يكون دائم الحضور خلال تلك الفترة حتى يحصل على درجة الطب العام.

المرحلة الأولى وهي ما قبل السريرية

هذه المرحلة تستغرق قرابة العامين ومن خلالها يتعرف الطالب على مفاهيم وأسس دراسة الطب في ألمانيا، وفي نهاية تلك المرحلة القبل سريرية سوف يتعرض الطالب إلى اختبار حتى يتم التعرف على مدى تحصيل الطالب وهذا يتم عن طريق اختبار بطريقتين الشفهية والتحريرية.

هذه المرحلة يتمكن الطالب من مادة علم التشريح وأيضًا يمر بدراسة علم وظائف الأعضاء وأيضًا يمر الطالب في دراسة الطب في المانيا بالمرحلة الأولى بالتعرف على الكيمياء الحيوية، والجدير بالذكر أن تلك المواد تكون من أسس دراسة الطب في أي مكان بالعالم.

المرحلة الثانية وهي مرحلة العلوم السريرية

هذه المرحلة تستغرق ثلاثة سنوات وهي تمكن الطالب من اكتساب الكثير من المهارات العلمية التي تؤهله إلى الدخول في مجال العمل بعد إتمام دراسة الطب في المانيا، وهذه المرحلة تكون مفعمة بالندوات التدريبات الخارجية وأيضًا المحاضرات المكثفة ومجموعة من الجلسات المخبرية، وفي نهاية تلك المرحلة يخضع الطالب إلى اختبار.

المرحلة الثالثة وهي السنة السريرية النهائية

بعد انتهاء تلك المرحلة سوف تخضع إلى اختبار الدولة النهائي ومن خلاله سوف يتم تقدير الطالب من الناحية الأكاديمية وأيضًا المهنية في مجال الطب، ويكون هذا الاختبار تحريري وعملي ولكن لا تتمكن من انتهاء الدراسة إلا بعد اجتياز اختبار الدولة الموحد وهو يكون امتحان وطني وبعد النجاح فيه تتمكن من تقديم طلب بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

ما هي تكاليف دراسة الطب داخل ألمانيا

في حال كان الطالب يدرس في إحدى الجامعات الحكومية في ألمانيا فهو يحتاج إلى دفع مبلغ مئتان وخمسين يورو لكل فصل دراسي، وهذا المبلغ يغطي تكاليف التسجيل والإدارة.

في حال الدراسة داخل جامعة فورتمبيرغ يتم دفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو وهذا يكون بشكل سنوي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ يكون خاص بالطلاب الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي.

تكون دراسة الطب في الجامعات الخاصة في ألمانيا عالية التكلفة حيث تتطلب المعيشة مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف يورو وهذا يكون بشكل سنوي.

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