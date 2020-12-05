دراسة: النساء كبار السن هن الأكثر عرضة لفيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث لديهن يكنّ أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا طويلة المدى.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، دعا علماء من جامعة لندن الملكية، إلى التحقيق في الصلة المحتملة بين انقطاع الطمث وفيروس كورونا، بعد أن أشارت النتائج إلى أن النساء اللائي لديهن مستويات منخفضة من هرمون الأستروجين يمكن أن يكنّ أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وتأتي الدراسة، التي حللت بيانات من أكثر من 500 ألف امرأة في المملكة المتحدة ، بين مايو ويونيو، في الوقت الذي تم فيه الحصول على الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيو إن تيك بموافقة الهيئة الطبية البريطانية هذا الأسبوع.

في دراستهم، فحص العلماء معدل الإصابة بفيروس كورونا المتوقع بين النساء بعد انقطاع الطمث والنساء قبل انقطاع الطمث اللائي يستخدمن حبوب منع الحمل المركبة (COCP) والنساء بعد انقطاع الطمث اللائي يتناولن العلاج بالهرمونات البديلة.

أعراض قاتلة:

وأظهرت الدراسة أن النساء اللائي تعرضن لانقطاع الطمث وكن في الفئة العمرية 45- 50 كان لديهن معدل إصابة بفيروس كورونا أعلى من غيرهن.

وأبلغت النساء في هذه المجموعة أيضًا عن أعراض فقر الدم والحمى والسعال المستمر والحاجة إلى العلاج بالأكسجين في المستشفى.

وفي الوقت نفسه، كان لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا معدل أقل من فيروس كورونا.

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