دراسة جدوى مشروع مطعم

يبحث الكثير من الشباب في بداية الحياة العملية على طريقة عمل دراسة جدوى مشروع مطعم ناجح، حيث أنه من المشاريع الكبيرة والناجحة التي تعود بالكثير من المكاسب على المستثمر الصغير.

ماذا تعلم عن دراسة الجدوى

تكون دراسة الجدوى عبارة عن التخطيط الجيد لجميع مقومات نجاح المشروع الجديد، كما أنها تعمل على دراسة العوامل التي محتمل أن تكون مؤثرة على المشروع الجديد بالفشل، وفي الغالب تكون دراسة الجدوى المتقنة والسليمة تأخذ بالمشروع الصغير إلى وضعه في قوائم المشاريع الكبرى.

اليوم نتعرف عن طريق هذا المقال على الطريقة الصحيحة في إعداد دراسة جدوى مشروع مطعم ناجح، فهو يكون من المشاريع التي لا تتعرض إلى الفشل في أغلب الأوقات، كما نتعرف على معنى مصطلح دراسة الجدوى فهو يعتبر من أهم المصطلحات الاقتصادية، كل هذا وأكثر تجدوه على موقع المواطن.

ما هي الفكرة الأساسية لمشروع المطعم

في بداية الحياة العملية يبحث الشباب على فكرة مشاريع جديدة سهلة وغير قابلة إلى الفشل السريع، وهنا تتجه الأنظار إلى المطاعم التي تعتبر من أهم المشاريع الناجحة في الغالب، ويكون السبب في هذا هو اتجاه الكثير من الأشخاص إلى تغيير نظامهم وروتين حياتهم الغذائي ونا يتم البحث عن المطاعم القريبة التي تقدم أكلات جديدة.

هل دراسة الجدوى مفيدة

يبحث الكثير في مقتبل الحياة عن إقامة دراسة جدوى مشروع مطعم حتى يصل به إلى بر النجاح، وفي الحقية تكون دراسة الجدوى لها دور كبير في تفادي الكثير من الأخطاء وتبعد المشروع عن عوامل الفشل، ويجب إقامة دراسة جدوى للكثير من المشاريع فإن هذا الأمر لا يقتصر على إقامة أو افتتاح مطعم جديد فحسب.

ما هي خطوات عمل دراسة جدوى مشروع مطعم

اختيار المكان المناسب

تكون الخطوة الأولى من خطوات إقامة دراسة جدوى مشروع مطعم يكون البحث والتدقيق في اختيار الموقع المناسب لإنشاء مطعم مميز، فمن الضروري أن يكون في مكان مناسب يكتظ بالسكان وبهذا يكون نجاح المطعم مضمون بنسبة كبيرة جدًا، والأماكن المناسبة هي التي توجد بالقرب من المولات التجارية والجامعات والمنتزهات.

تحديد الزبون المستهدف

يجب أن يكون مشروعك يتصف بالترتيب ولكن في حالة عدم تنظيم وتحديد الهدف من الزبائن يكون المشروع عشوائي وبذلك يكون من الصعب أن ينجح هذا المشروع، كما يجب أن يتم تحديد نوع الطعام على حسب فئة الزبون، فإن الطعام المقدم إلى رجل الأعمال يختلف عن طعام الشباب وكذلك الأمر عن العائلات.

كما أن نوعية الطعام تحكم على صاحب المشروع أن يقوم باختيار التصميم بالطراز الذي يتناسب مع نوعية الأطعمة المقدمة، فإن الطعام السريع يتطلب طراز عصري أما إن كانت الأطعمة من النوع الكلاسيكي أو التقليدي يتم تنفيذ تصميم المطعم بالديكورات الكلاسيكية.

التجهيزات اللازمة لإقامة مطعم ناجح

يجب أن تشمل دراسة جدوى مشروع مطعم ناجح التجهيزات والأدوات اللازمة لإقامة المطعم الكامل، وتتمثل تلك التجهيزات الثلاجات والبوتاجازات وأدوات الطهي والأطباق التي تستخدم في تقديم الوجبات إلى العملاء الذين يستقبلهم المطعم، ومن الضروري أن تكون جميع الأدوات عالية الجودة لضمان الجودة النهائية.

التخطيط لعدد العمال

تكون دراسة جدوى مشروع مطعم شاملة تحديد عدد أفراد العمل وفي الغالب لا توجد قاعدة أساسية لعدد العمال فإن كل مطعم يحتاج إلى عدد مختلف من العمال وهذا يعتمد على حجم الخدمات التي يقدمها المطعم والمساحة الكلية والمكان الذي تم افتتاح فيه المطعم هل هو مكتظ بالسكان أم يكون من الأماكن الراقية التي تتطلب الهدوء.

الحد الأدنى من العمال

يجب أن يضم المطعم على الأقل اثنان من الطباخين لتجهيز الوجبات.

يكون من الضروري توفير أكثر من شخص يشغل وظيفة ويتر حتى يتلقى الطلبات من الزبائن وتقديمها لهم على الطاولات.

يجب تخصيص خباز واحد لعمل الفطائر والمخبوزات الشهية.

يكون من الضروري أن يتم ضم إلى فريق العمل فردين لأعمال النظافة سواء كان غسيل أطباق أو تنظيف أرضيات وتلميع الطاولات، فمن الضروري أن يكون المطعم نظيف وخالي من الغبار.

يجب أن يضم المطعم فرد واحد على الأقل لعمل العصائر المختلفة، ومن الضروري أن يكون له سابقة خبرة حتى يتواكب مع متطلبات الزبائن المفاجأة في أي وقت.

الكاشير يكون من أفراد العمل الهامة، ومن الضروري أن يتم اختيار شخص محل ثقة في تلك الوظيفة الهامة بالنسبة إلى المطعم.

أفراد الأمن من الضروري أن المطعم يضم فردين أمن على الأقل.

التسويق الناجح

في الغالب يكون التسويق الناجح يلعب دور كبير وأساسي في نجاح أي مشروع ولا سيما مشروع المطعم وهذا يتطلب منك الآتي:

من الأمور الهامة في حياتنا العصرية الحديثة هي الانترنت فيجب الاهتمام بالإعلان عن المطعم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فهي تدخل كل مكان.

كما أن إنشاء صفحة خاصة للمطعم على مواقع التواصل الاجتماعي تكون من الأفكار التسويقية الناجحة.

من الأمور الهامة تقديم العروض الحصرية لجميع العملاء فإن هذا الأمر قد لا يسبب لك الكثير من العائد الربحي لكن يوفر لك الانتشار السريع ويعود هذا عليك بالنفع في المستقبل.

كما أن استضافة الأشخاص في المناسبات المختلفة ورعايتها يعمل على زيادة انتشار اسم المطعم.

من الممكن عمل بعض الإعلانات المطبوعة على الأوراق وكذلك الأمر تكون اللافتات المصنوعة من القماش تعمل على انتشار اسم المطعم بشكل كبير.

يجب عليك أنن تقوم بالاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الطعام فإن هذا يكون الهدف الأساسي تقديم للزبائن كل ما هو جديد ومختلف.

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