دراسة سعودية مصرية تكشف دور الكفير في الوقاية من كورونا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل العلماء على استكشاف اللقاحات والأدوية للعلاج والوقاية من فيروس كورونا، وأحد السبل التي يستكشفها الأكاديميون أيضًا هو دور علوم الأغذية والتغذية، وقد توصل الباحثون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الإسكندرية في مصر إلى دور الكفير في الوقاية من الوباء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والكفير هو سائل يشبه الزبادي مصنوع من الحليب وهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، وقد ارتبط سابقًا بتخفيف أعراض القولون العصبي وكذلك تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ونشر الباحثون في الجامعة السعودية والجامعة المصرية دراستهم في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy المرموقة والتي من المقرر إصدارها في يناير 2021، وقالوا إن الكفير له العديد من الخصائص المضادة للفيروسات الأمر الذي يسمح له بمكافحة عدوى فيروس كورونا، كما أن لديه إمكانات مضادة للفيروسات والميكروبات والالتهابات.

دور الكفير في الوقاية من فيروس كورونا

وراجع الأكاديميون الأبحاث التي أُجريت على الكفير وحللوا خصائصه الحيوية، وسجله الحافل في الإجراءات المضادة للفيروسات وضد العدوى مثل حمى الضنك، وفيروس زيكا، والتهاب الكبد سي، وكيف قد يتفاعل مع فيروس كورونا.

وقالت الدراسة: أحد أخطر جوانب فيروس كوفيد-19 هو أن جهاز المناعة قد يفسد وينتج جزيئات تسمى السيتوكينات والتي تسبب التهابًا شديدًا ويمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون رادع.

وتابعوا أن الكفير يمكن أن يعمل كعامل مضاد للالتهابات، وبالتالي قد يكون مثبطًا مهمًا للسيتوكينات التي تساهم في تقوية ودعم كوفيد-19.

واستنادًا إلى جميع الدراسات التي أجريت على الكفير وميكروباته الحيوية، خلصوا إلى أنه يعمل كعامل وقائي ضد الالتهابات الفيروسية.

وقالت الدكتورة سارة بيري، الخبيرة في علوم التغذية في جامعة كينجز لندن كوليدج، إن الكفير غني بالبروبيوتيك الذي يعزز الاستجابة المناعية ضد الميكروبات والفطريات والفيروسات ويقلل من الاستجابة الالتهابية، لذلك من المهم تناوله لدوره في الوقاية من وباء كورونا.

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