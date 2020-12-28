دفاع الهلال سر تألقه في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء مميزًا على الصعيد الدفاعي، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الهلال يتألق دفاعيًّا:

واستقبل فريق الهلال، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، 5 أهداف فقط خلال الجولات الـ10 الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون الأقوى دفاعيًّا حتى الآن.

واضطر لوشيسكو للاستعانة بـ3 حراس خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإصابات، إلا أنهم تألقوا بشكل لافت، وساهموا في تصدر الزعيم لجدول ترتيب البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

الفرق الأقوى دفاعيًّا:

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 6 أهداف بعد مرور 10 جولات على انطلاق الموسم الحالي؛ ليحتل المركز الثاني بقائمة الأقوى دفاعيًّا، يليه فريق الاتحاد، حيث اهتزت شباكه 9 مرات.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الرابع بقائمة الأقوى دفاعيًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استقبل 13 هدفًا خلال الـ10 مباريات الماضية، وذلك وفقًا لحساب البطولة الرسمي على “تويتر”.

شارك الخبر