دوري الأبطال.. هزيمة الريال وتعادل أتلتيكو والبايرن الأبرز

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 8 مباريات الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأبطال، وانتهت 5 مواجهات بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

نتائج مباريات دوري الأبطال:

وانطلقت مباريات الثلاثاء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد الإسباني، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، سجلهما دينتينهو ومانور سولومون.

وتمكن ريد بول سالزبورج من الفوز على مضيفه لوكوموتيف موسكو بنتيجة 3/ 1، سجل ثلاثية الفريق النمساوي كريم أدمي وثنائية للاعب ميرجيم بيريشا، فيما أحرز أنتون ميرانتشوك هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء.

وفاز إنترناسيونالي على مضيف مونشنجلادباخ بنتيجة 3/ 2، وسجل ثلاثية الفريق الإيطالي ماتيو دارميان وثنائية للاعب روميلو لوكاكو، فيما أحرز الحسن بليا هدفي أصحاب الأرض، وفاز ليفربول على أياكس بهدف كورتيس جونز.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا من الفوز على نظيره أوليمبياكوس اليوناني في خامس جولات دوري الأبطال بهدفين مقابل هدف، وأحرز ثنائية الفريق الفرنسي ديمتري باييه، فيما سجل محمد ماضي كمارا هدف فريقه الوحيد.

3 تعادلات:

وخيم التعادل السلبي على مباراة بورتو ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، فيما انتهت مباراة أتالانتا وميدتييلاند بالتعادل بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم الضيوف عن طريق ألكسندر شولز، وسجل كريستيان روميرو التعادل.

وانتهت قمة مباريات الثلاثاء في دوري الأبطال والتي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ونظيره بايرن ميونيخ بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الأتلتي في الدقيقة 26 عن طريق جواو فيليكس، وسجل توماس مولر التعادل في الدقيقة 86.

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