دوري محمد بن سلمان.. اختتام الجولة السادسة بمباراتين غدًا

المواطن - مروة نبيل

تختتم منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراتين، حيث يلعب الهلال مع الفتح، ويحل النصر ضيفًا على أبها.

دوري محمد بن سلمان

وانطلقت الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة الماضي بمباراتين، واُستكملت منافساتها يومي السبت والأحد، فيما تأجلت مواجهتي الهلال والنصر بسبب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب الهلال ضد النصر، مساء يوم السبت الماضي، على استاد الملك فهد الدولي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

أبها ضد النصر

ويلعب أبها ضد النصر عند الساعة 3:35 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويطمح الفريق الأبهاوي لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى العالمي لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة أبها ضد النصر، حيث يحتل الفريق الأبهاوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن العالمي صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

الهلال ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفتح عند الساعة 5:40 مساءً على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يطمح النموذجي للاستمرار في نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب المتصدر بـ14 نقطة، فيما يحتل النموذجي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الفتح المرتقبة.

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