دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد الأكثر فقدًا للنقاط بعد التقدم

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ولكنه فقد العديد من النقاط الهامة.

الاتحاد الأكثر فقدًا للنقاط

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو أكثر من فقد النقاط في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما كان متقدمًا في النتيجة.. حيث خسر 9 نقاط حتى الآن.

ورفع العميد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الماضية.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفرق التي فقدت أعلى عدد من النقاط بعد التفوق في النتيجة بعد مرور 7 جولات، حيث يتصدر الاتحاد، ثم الشباب والباطن بـ7 نقاط لكل منهما.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة، كالتالي، الهلال في الصدارة بـ19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب، ثم الأهلي برصيد 13 نقطة، يليه الاتحاد بـ13 نقطة.

وتملك 6 فرق 10 نقاط في دوري المحترفين، وهم؛ الفيصلي، التعاون، الفتح، الرائد، أبها والقادسية، ثم الباطن في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، وبفارق نقطة عن العين صاحب المركز الـ13.

ويقع الوحدة في المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ15، بالتساوي مع ضمك متذيل الترتيب.

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