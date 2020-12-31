دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يُحقق رقمًا غائبًا منذ 10 سنوات

المواطن - مروة نبيل

واصل الاتحاد تألقه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في الفوز على الباطن؛ ليُحقق رقمًا مميزًا.

الاتحاد يخطف الأنظار

ولم يتلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سوى هزيمة واحدة فقط بعد مرور 11 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز 4 مرات، وتعادل في 4 مواجهات، وهُزم مرة واحدة أمام الاتفاق بنتيجة 2/1 في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

العميد يتجاوز الباطن بثنائية

ولعب الباطن ضد العميد على ملعب نادي الباطن في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النمور بنتيجة 2/1، سجلهما البرازيلي رومارينيو ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع العميد رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند 11 نقطة في المركز الـ11.

شارك الخبر