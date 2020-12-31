دوري محمد بن سلمان.. الباطن والاتحاد لا يعرفان التعادل

المواطن - مروة نبيل

يفتتح فريقا الباطن والاتحاد منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عصر اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن.

الباطن والاتحاد لا يعرفان التعادل

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نتائج مواجهات الباطن والاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أنهما لم يتعادلا من قبل.

ولعب الفريقان 6 مواجهات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذي نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل انتصار وحيد للباطن.

دوري محمد بن سلمان

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة خلال اللقاءات الأخيرة، فيما يسعى الاتحاد لخطف الثلاث نقاط، خاصة أن أداء الفريق تطورًا كثيرًا، وتعادل في الجولة الماضية مع الهلال المتصدر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة قبل مباراة الباطن والاتحاد، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

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