دوري محمد بن سلمان.. السومة يصل لهدفه الـ19 ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

واصل السوري عمر السومة تألقه مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل هدفًا قاتلًا في شباك الرائد اليوم.

عمر السومة تخصص هز شباك الرائد:

ووصل عمر السومة إلى الهدف رقم 19 في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي موسم 2014/ 2015، ليكون الفريق الأكثر تسجيلًا أمامه.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ثاني أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من المهاجم السوري برصيد 11 هدفًا، يليه النصر والشباب، حيث اهتزت شباك كل منهما بـ10 أهداف، ثم الوحدة 9 أهداف، والهلال 8 أهداف.

وأصبح عمر السومة الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى الهدف رقم 127 في مباراة الأهلي ضد الفتح الماضية، لينفرد بصدارة القائمة، متفوقًا على ناصر الشمراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يفوز على الرائد:

ولعب الرائد ضد الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 11 نقطة في المركز الـ12.

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